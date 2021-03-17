أخبار عاجلة

قطع طريق الاكومي في البداوي

Lebanon 24
17-03-2021 | 08:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قطع السير على الطريق العام لمخيم البداوي
lebanon 24
17/03/2021 13:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد البداوي بالاتجاهين قرب محطة الاكومي
lebanon 24
17/03/2021 13:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي مخيم البداوي قطعوا الطريق العام: لاعلان خطة طوارىء إغاثية عاجلة
lebanon 24
17/03/2021 13:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير على طريق البداوي - دير عمار
lebanon 24
17/03/2021 13:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:45 | 2021-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2021-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:45 | 2021-03-17
13:24 | 2021-03-17
13:19 | 2021-03-17
13:11 | 2021-03-17
13:09 | 2021-03-17
13:09 | 2021-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website