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فادي أبو شقرا لـ"الجديد": سيرفع سعر صفيحة المازوت 3000 ليرة وصفيحة البنزين 4200 ليرة وذلك نتيجة الإرتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار

Lebanon 24
17-03-2021 | 11:02
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