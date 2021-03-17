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"أمل": ندعو اللبنانيين بشكل عام والقيادات الرسمية بشكل خاص إلى وقفة تاريخية لإنقاذ لبنان ومنع انزلاقه نحو مهاوي الانهيار أو لا سمح الله الزوال

Lebanon 24
17-03-2021 | 14:58
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