"أمل": ندعو اللبنانيين بشكل عام والقيادات الرسمية بشكل خاص إلى وقفة تاريخية لإنقاذ لبنان ومنع انزلاقه نحو مهاوي الانهيار أو لا سمح الله الزوال

Lebanon 24