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سماع دوي انفجارات في قرى حاصبيا والعرقوب ناجمة عن تدريبات معادية في مزارع شبعا المحتلة (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
17-03-2021 | 15:05
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