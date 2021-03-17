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اشتباك قرب مسجد القصار في عائشة بكار ومعلومات عن وقوع اصابات وسيارات الاسعاف تهرع إلى المكان

Lebanon 24
17-03-2021 | 16:47
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