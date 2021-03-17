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شريم للـOTV: هناك ٤ سيناريوهات لترشيد الدعم لكن فليقروا البطاقة التمويلية بمجلس النواب لتعرف الحكومة وفق اي سقف المفروض ان تعمل وبالتالي وفق اي سيناريو

Lebanon 24
17-03-2021 | 21:45
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سامي الجميل عبر الحدث: حكومة حسان دياب اصلا متوقفة عن العمل ولا تقوم بشيء والقرار بيد حزب الله والمنظومة المتعاونة معه التي تمسك بمجلس النواب وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة لانقاذ البلد
lebanon 24
18/03/2021 03:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: هيدا يلّي نحنا منريده من الحكومة ومنعطيها الثقة بمجلس النواب هيك منكون جزأنا المشكلة، شق دستوري ميثاقي وشق اصلاحي؛ وبيصر الحل اسهل بتفكيكها، ومنكون حقّقنا حكومة واصلاح مع بعض وبسرعة، وفتحنا الباب للميليارات تجينا
lebanon 24
18/03/2021 03:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البطاقة التمويلية بديل رفع الدعم... بنج موضعي للفقير
lebanon 24
18/03/2021 03:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بين لجنة الاقتصاد وشماس وعربيد
lebanon 24
18/03/2021 03:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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