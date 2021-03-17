شريم للـOTV: هناك ٤ سيناريوهات لترشيد الدعم لكن فليقروا البطاقة التمويلية بمجلس النواب لتعرف الحكومة وفق اي سقف المفروض ان تعمل وبالتالي وفق اي سيناريو

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