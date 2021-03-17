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الرئيس نجيب ميقاتي: نأسف للكلام الذي سمعناه من فخامة الرئيس ميشال عون وطريقة التخاطب التي توجه بها إلى الرئيس المكلف
Lebanon 24
17-03-2021
|
22:16
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