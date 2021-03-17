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ميقاتي: كنا نتمنى أن تكون مقاربة فخامته للأمور أكثر منطقية وبما يتناسب مع مصلحة البلد

Lebanon 24
17-03-2021 | 22:17
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الحريري: في التشكيلة نفسها اقترحت لوزارة الداخلية اسم قاضٍ معروف، مشهود لكفاءته ونظافته ومقرب من بعبدا، وبدل أن يعطي فخامته ملاحظاته على التشكيلة وفق الدستور، والمنطق، ومصلحة البلد واللبنانيين، أتى الجواب بالإعلام، بالخطابات، بالبيانات
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