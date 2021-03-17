ميقاتي: ندعو دولة الرئيس المكلف إلى المبادرة هذه المرة أيضاً وتقديم التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة وفق المعيار الذي وضعه عند تكليفه وهو تشكيل حكومة اختصاصيين

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