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العربية عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي: لن نسمح لـ إيران باستخدام الأراضي السورية في مهاجمتنا

Lebanon 24
17-03-2021 | 23:55
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