أخبار عاجلة

الشرطة الأميركية تعتقل شخصا من ولاية تكساس بتهمة حيازة سلاح قرب مقر نائبة الرئيس في واشنطن

Lebanon 24
18-03-2021 | 00:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
شرطة واشنطن: توقيف شاب من ولاية فرجينيا فجر اليوم بتهمة حيازة سلاح وذخيرة
lebanon 24
18/03/2021 06:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
العدل الأميركية: المسؤول بولاية نيو مكسيكو تعهد بالعودة إلى واشنطن مدججا بالسلاح للاحتجاج على تنصيب بايدن
lebanon 24
18/03/2021 06:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: العثور في سيارة المتهم المعتقل قرب إقامة نائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس على ذخيرة وسلاح
lebanon 24
18/03/2021 06:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة بولاية تكساس الأميركية (فيديو)
lebanon 24
18/03/2021 06:55:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2021-03-18
06:27 | 2021-03-18
06:27 | 2021-03-18
06:24 | 2021-03-18
03:28 | 2021-03-18
03:27 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website