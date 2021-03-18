أخبار عاجلة

‏الخارجية الأميركية تدعو حكومة تركيا لاحترام حرية التعبير

Lebanon 24
18-03-2021 | 02:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نطالب ⁧‫إيران‬⁩ بالتمسك بالتزاماتها بحقوق الإنسان والحريات بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي
lebanon 24
18/03/2021 06:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية اليوناني: نسعى إلى تراجع حكومة السراج عن المذكرة التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية
lebanon 24
18/03/2021 06:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الخارجية الأميركية: نتابع التحرك المقلق في تركيا لتجريد النائب عمر فاروق من مقعده
lebanon 24
18/03/2021 06:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قلقون من التطورات في لبنان ومن حق اللبنانيين أن تكون لهم حكومة تجري إصلاحات
lebanon 24
18/03/2021 06:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:28 | 2021-03-18
06:27 | 2021-03-18
06:27 | 2021-03-18
06:24 | 2021-03-18
03:28 | 2021-03-18
03:27 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website