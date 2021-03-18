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وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 9 من أفراد الجيش في تحطم طائرة هليكوبتر بوسط أفغانستان

Lebanon 24
18-03-2021 | 07:02
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