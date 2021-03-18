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رئاسة الجمهورية: نعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والإختصاص مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة

Lebanon 24
18-03-2021 | 10:54
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