معلومات الـLBCI: سلامه لم يمثل أمام القاضية غادة عون لإستجوابه بملف تبييض أموال وتحويلات مالية الى الخارج بل ارسل وكيله القانوني المحامي شوقي قازان الذي تقدم بمعذرة عن موكله

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