أخبار عاجلة

معلومات الـLBCI: سلامه لم يمثل أمام القاضية غادة عون لإستجوابه بملف تبييض أموال وتحويلات مالية الى الخارج بل ارسل وكيله القانوني المحامي شوقي قازان الذي تقدم بمعذرة عن موكله

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
معلومات الـLBCI: القاضية غادة عون تتقدم بشكوى بحق اللواء عماد عثمان والعميد حسين صالح بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي وذلك بعدما منعت المديرية العامة لقوى الأمن مفرزة الضاحية من معاونة عون في تحقيقات الدولار المدعوم
lebanon 24
18/03/2021 15:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة لـ"صوت لبنان": ليس لدي اي معلومات عن الاخبار الذي تقدم للنيابة العامة ضد شركات الادوية من قبل مجموعة من المحامين
lebanon 24
18/03/2021 15:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: التقدم الذي تحقق مع إعلان العلا في قمة دول مجلس التعاون الخليجي مشجع ويمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية
lebanon 24
18/03/2021 15:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال يتمكّن من إحضار فاضل رعد من منزله
lebanon 24
18/03/2021 15:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:25 | 2021-03-18
15:20 | 2021-03-18
15:14 | 2021-03-18
14:54 | 2021-03-18
14:52 | 2021-03-18
14:51 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website