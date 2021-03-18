أخبار عاجلة

المفوضية الأوروبية: اتصال بالفيديو الجمعة بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي

Lebanon 24
18-03-2021 | 13:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أردوغان يعرب لميركل في اتصال عبر الفيديو عن رغبته في فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأوروبية
lebanon 24
18/03/2021 15:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية تحصل على 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك"
lebanon 24
18/03/2021 15:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: الوضع في لبنان يتدهور ويجب تشكيل الحكومة من دون تأخير
lebanon 24
18/03/2021 15:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: الاتصالات جارية مع واشنطن لعودتها إلى الاتفاق النووي والتعاون بين إيران ووكالة الطاقة حيوي لمستقبل الاتفاق
lebanon 24
18/03/2021 15:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:25 | 2021-03-18
15:20 | 2021-03-18
15:14 | 2021-03-18
14:54 | 2021-03-18
14:52 | 2021-03-18
14:51 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website