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مقتل 12 شخصاً في هجوم نفذّه مسلّحون يرجّح أنّهم ينتمون لتنظيم "القاعدة" في مديرية أحور الساحلية في محافظة أبين باليمن (أ ف ب)

Lebanon 24
18-03-2021 | 14:14
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