النهار: إذا تمت الموافقة على لقاح أسترازينكا" من الجهات الصحية الدولية، فسيُباشر لبنان في استخدامه، حيث سيحصل على 90 ألف جرعة في آخر الشهر و130 ألف جرعة الشهر المقبل

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