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قطع طريق ساحة النور من كل الاتجاهات من قبل بعض المحتجين وذلك بسبب الاوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر الدولار الجنوني

Lebanon 24
18-03-2021 | 15:37
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