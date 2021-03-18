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الحريري من بعبدا: ان تشكيل الحكومة ضروري لايقاف الانهيار بالتعاون مع البنك الدولي

Lebanon 24
18-03-2021 | 15:55
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