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وزير الخارجية الأميركي: أي شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا يجب أن تتم مساءلته

Lebanon 24
18-03-2021 | 20:00
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