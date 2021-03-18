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نصرالله: لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية والدولار وفقدان المواد الغذائية أن يندفع أحد أو نسمح لأحد أن يدفع البلد لحرب أهلية

Lebanon 24
18-03-2021 | 20:56
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