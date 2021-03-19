الرئيس عون استقبل السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي أطلعه على نتائج زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وإعلانه أن رحلته المقبلة ستكون إلى لبنان

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