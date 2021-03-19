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سامي الجميل من بكركي: لبنان رهينة بيد السلاح وهذه المنظومة السياسية وعلينا تحييده عن الصراعات وندعم مبادرة الراعي لمنع دخول لبنان في المحاور

Lebanon 24
19-03-2021 | 11:30
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