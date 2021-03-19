سامي الجميل: لتشكيل حكومة مستقلة تبدأ التفاوض مع صندوق النقد وتضبط الحدود فالبلد متوقف والناس متروكين على مصيرهم يموتون من الجوع ويفكرون بالمحاصصة

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