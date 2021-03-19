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مصادر للـ"ال بي سي": كلام نصرالله المتعلق بتشكيل الحكومة يتوافق مع طروحات باسيل وبالتالي فإن اجتماع يوم الاثنين مرشح للفشل

Lebanon 24
19-03-2021 | 13:26
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