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وزير الخارجية الأميركية يُعلن نيته حضور الاجتماع الوزاري لحلف الناتو الاثنين في بروكسل

Lebanon 24
19-03-2021 | 13:46
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