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"الحوثيون": نفذنا فجر اليوم عملية بـ 6 طائراتٍ مسيّرةٍ استهدفتْ شركة "أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض وقد أصابتْ أهدافها بدقة عالية

Lebanon 24
19-03-2021 | 14:23
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