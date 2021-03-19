"الحوثيون": نفذنا فجر اليوم عملية بـ 6 طائراتٍ مسيّرةٍ استهدفتْ شركة "أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض وقد أصابتْ أهدافها بدقة عالية

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