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الخارجية الأميريية: نقترح إطارا زمنيا سريعا للحوار بشأن اليمن بحيث يتم حل قضايا مثل مسألة الموانئ بسرعة

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:42
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