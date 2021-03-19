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أخبار عاجلة
الخارجية الأميريية: نقترح إطارا زمنيا سريعا للحوار بشأن اليمن بحيث يتم حل قضايا مثل مسألة الموانئ بسرعة
Lebanon 24
19-03-2021
|
15:42
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