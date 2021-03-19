أخبار عاجلة

نقابة الصرافين رحبت بقرار رئاسة الجمهورية إطلاق المنصة الالكترونية: تساهم في استقرار أسعار صرف الدولار

Lebanon 24
19-03-2021 | 16:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نقابة الصرافين رحبت بإطلاق المنصة الالكترونية: تساهم في استقرار أسعار صرف الدولار
lebanon 24
19/03/2021 19:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: مصرف لبنان قرر العمل بإطلاق المنصة الالكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات ويتضمن القرار السماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين ومن مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف متابعة حسن سير العمل
lebanon 24
19/03/2021 19:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المقاولين تطالب بقرار فوري لإعادة العمل بالمقالع لتوفير الترابة بأسعار طبيعية
lebanon 24
19/03/2021 19:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: هذا ما دار بين عون وسلامة.. ومطالبة بمعرفة اسباب ارتفاع صرف الدولار إلى 10000 ليرة
lebanon 24
19/03/2021 19:17:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:56 | 2021-03-19
18:55 | 2021-03-19
18:54 | 2021-03-19
18:51 | 2021-03-19
18:29 | 2021-03-19
18:24 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website