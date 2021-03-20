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أخبار عاجلة
وزير الصحة الباكستاني يعلن إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس "كورونا"
Lebanon 24
20-03-2021
|
11:38
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