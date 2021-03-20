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عراجي: نحن بحاجة لـ10 ملايين جرعة لقاح في لبنان وقد تمكنّا من حجز حوالي الـ8 ملايين جرعة حتى الآن

Lebanon 24
20-03-2021 | 12:11
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