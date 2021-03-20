21
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
لجنة أولمبياد طوكيو: حظر الجماهير الأجنبية لمنع تفشي فيروس كورونا
Lebanon 24
20-03-2021
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
عراجي: نحن مسؤولون كلجنة صحة نيابية واللقاح سيعطى وفق الأولويات لا الوساطات وتفشي "كورونا" في لبنان كبير والاسراع في التلقيح يحدّ من تحوّر الفيروس
Lebanon 24
عراجي: نحن مسؤولون كلجنة صحة نيابية واللقاح سيعطى وفق الأولويات لا الوساطات وتفشي "كورونا" في لبنان كبير والاسراع في التلقيح يحدّ من تحوّر الفيروس
20/03/2021 15:02:02
20/03/2021 15:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جانب إيجابي لكورونا.. الفيروس أخَّر تفشي هذا المرض
Lebanon 24
جانب إيجابي لكورونا.. الفيروس أخَّر تفشي هذا المرض
20/03/2021 15:02:02
20/03/2021 15:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أكثر الدول الأجنبية والعربية تضررا جراء تفشي وباء كورونا؟
Lebanon 24
ما هي أكثر الدول الأجنبية والعربية تضررا جراء تفشي وباء كورونا؟
20/03/2021 15:02:02
20/03/2021 15:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق أكبر مدن نيوزيلندا بعد تفشي فيروس كورونا
Lebanon 24
إغلاق أكبر مدن نيوزيلندا بعد تفشي فيروس كورونا
20/03/2021 15:02:02
20/03/2021 15:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
20:40 | 2021-03-19
19/03/2021 08:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:51 | 2021-03-19
19/03/2021 04:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
22:05 | 2021-03-19
19/03/2021 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
21:24 | 2021-03-19
19/03/2021 09:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
08:57 | 2021-03-20
20/03/2021 08:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:54 | 2021-03-20
الصحة السعودية تعلن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و271 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية، و6602 إجمالي الوفيات
13:56 | 2021-03-20
إثيوبيا تمكنت من خفض مستوى المياه عبر مفيض السد بينما تكمل الإنشاءات اللازمة للتعبئة الثانية (الجزيرة)
13:47 | 2021-03-20
موسكو "تدين بشدة" هجوم الحوثيين بطائرات مسيرّة على مصفاة النفط في الرياض
13:09 | 2021-03-20
مراسل العربية: الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية شرق تعز
13:08 | 2021-03-20
حركة المرور كثيفة داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت
13:07 | 2021-03-20
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد زوق مكايل باتجاه جونية
فيديو
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
20/03/2021 15:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
20/03/2021 15:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
09:00 | 2021-03-20
20/03/2021 15:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact