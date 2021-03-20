أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت

Lebanon 24
20-03-2021 | 13:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حادث اصطدام سيارة بالحائط داخل انفاق المطار باتجاه بيروت - الأضرار مادية وحركة المرور كثيفة، العمل جار على المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
lebanon 24
20/03/2021 15:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكّم المروري: حادث تصادم بين 3 مركبات آخر أنفاق المطار باتجاه خلدة - الأضرار مادية وحركة المرور كثيفة والعمل جارٍ على المعالجة
lebanon 24
20/03/2021 15:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
20/03/2021 15:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة
lebanon 24
20/03/2021 15:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:54 | 2021-03-20
13:56 | 2021-03-20
13:47 | 2021-03-20
13:09 | 2021-03-20
13:07 | 2021-03-20
12:42 | 2021-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website