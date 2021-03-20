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إثيوبيا تمكنت من خفض مستوى المياه عبر مفيض السد بينما تكمل الإنشاءات اللازمة للتعبئة الثانية (الجزيرة)
Lebanon 24
20-03-2021
|
13:56
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