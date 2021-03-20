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جنبلاط: نعم لتسوية حول الـ18 وزيراً أو حول خيار آخر ولوضع آليّة للخروج من التشنّج ومُهمّتي تقف هنا

Lebanon 24
20-03-2021 | 16:28
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جنبلاط من بعبدا: الأرقام لم تعد مهمة والتسوية أصبحت ضرورية
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20/03/2021 19:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط من بعبدا: وصلنا إلى الجمود المطلق وسط الانهيار الاقتصادي، والجوع دقّ أبواب الناس، والتسوية أصبحت ضرورية ولستُ مكلّفاً من أحد لأقول هذا الكلام
lebanon 24
20/03/2021 19:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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20/03/2021 19:26:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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