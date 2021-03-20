جنبلاط من بعبدا: وصلنا إلى الجمود المطلق وسط الانهيار الاقتصادي، والجوع دقّ أبواب الناس، والتسوية أصبحت ضرورية ولستُ مكلّفاً من أحد لأقول هذا الكلام

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