أخبار عاجلة

قطع طريق الميناء طرابلس

Lebanon 24
20-03-2021 | 16:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق الميناء والقبة طرابلس
lebanon 24
20/03/2021 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة محل تبغ وتنباك في الميناء - طرابلس وذلك عن طريق الخلع والكسر وقد تمكن السارق من أخذ مبلغ من المال وبضائع وفرّ الى جهة مجهولة
lebanon 24
20/03/2021 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مسيرة من الميناء الى طرابلس تحت شعار "صرخة أمّ"
lebanon 24
20/03/2021 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس : - الميناء - البداوي/ الاكومي - التل - البحصاص البحرية
lebanon 24
20/03/2021 19:27:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2021-03-20
19:11 | 2021-03-20
18:59 | 2021-03-20
18:33 | 2021-03-20
18:29 | 2021-03-20
18:28 | 2021-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website