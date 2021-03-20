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مصادر مطلعة على لقاء عون جنبلاط: رئيس الحزب التقدمي دعا عون الى تسوية حول عدد الوزراء ورئيس الجمهورية ابدى انفتاحا لناحية الشكل و لكنه لا يزال رافضاً صيغة الثمانية عشر وزيراً (الجديد)

Lebanon 24
20-03-2021 | 21:43
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