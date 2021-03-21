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"أرامكو": لدينا خطط طوارئ للتعامل مع أي هجوم ومصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة (روسيا اليوم)

Lebanon 24
21-03-2021 | 09:42
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