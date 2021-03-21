الراعي في عظة الاحد: الشعب ضحية الظلامة السياسية الحاكمة لذا نطالب الدول العربية مساندته والفصل بين السياسة والامور الانسانية فلا يجوز ربطه بموضوع الحكومة والسلاح غير الشرعي

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