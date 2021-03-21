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الراعي في عظة الاحد: الشعب ضحية الظلامة السياسية الحاكمة لذا نطالب الدول العربية مساندته والفصل بين السياسة والامور الانسانية فلا يجوز ربطه بموضوع الحكومة والسلاح غير الشرعي

Lebanon 24
21-03-2021 | 10:45
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الراعي في عظة قداس الاحد: ان ثمة من يراهنم على سقوط الدولة فليعلم ان هذا السقوط لن يفيده ولن يفتح له طريق انتزاع الحكم لان الشعب لا يقبل اصطناع دولة لا تشبه هويته وتاريخه ومستقبله
lebanon 24
21/03/2021 15:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: الجماعة السياسية جعلت السياسة فناً لمصالحها ولإذلال الشعب وضرب الاقتصاد والنقد وكأن هذه الجماعة تتولى إدارة دولة عدوّة وشعب عدو
lebanon 24
21/03/2021 15:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الجيش هو القوة الشرعية المناط بها مسؤولية الدفاع عن لبنان فلا يجوز تغطية وجود أي سلاح غير شرعي إلى جانب سلاحه
lebanon 24
21/03/2021 15:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: الجيش هو من هذا الشعب ولا يجوز وضعه في وجه شعبه
lebanon 24
21/03/2021 15:03:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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