أخبار عاجلة

رشقات نارية تسمع بين الحين والاخر في منطقة البدواي والجوار ليتبين ان الرصاص مصدره مخيم البداوي وهو ناتج عن مناسبة اجتماعية

Lebanon 24
21-03-2021 | 10:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
قطع السير على الطريق العام لمخيم البداوي
lebanon 24
21/03/2021 15:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الصوت القوي الذي سمع في محيط منطقة أبي سمراء - طرابلس تبيّن أنّه ناتج عن انفجار إطار شاحنة
lebanon 24
21/03/2021 15:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي مخيم البداوي قطعوا الطريق العام: لاعلان خطة طوارىء إغاثية عاجلة
lebanon 24
21/03/2021 15:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليات دهم في هذه الأثناء في الليلكي ويقيم الجيش حواجز على مداخل المنطقة حيث تقوم العناصر الأمنية بتفتيش السيارات والدراجات النارية والمارة بحثًا عن مطلوبين
lebanon 24
21/03/2021 15:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:59 | 2021-03-21
14:56 | 2021-03-21
14:37 | 2021-03-21
14:20 | 2021-03-21
14:13 | 2021-03-21
13:57 | 2021-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website