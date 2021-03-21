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وزير الخارجية الأردني: الاتفاق الدفاعي مع واشنطن لا ينتقص من سيادتنا ولا يخول للقوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل المملكة
Lebanon 24
21-03-2021
|
12:54
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