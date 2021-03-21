هادي حبيش للـmtv: وليد جنبلاط طرح على الرئيس عون خلال زيارته إلى بعبدا التسوية بمعنى الاتفاق بين الأطراف للذهاب إلى التأليف وليس قبول سعد الحريري بالشروط وتراجعه عن موقفه

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