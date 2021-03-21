أخبار عاجلة

مراسل الميادين: سلطات الاحتلال وجهت رسالة تهديد للفلسطينيين لمنعهم من التوجه لمحكمة العدل الدولية

Lebanon 24
21-03-2021 | 16:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رسالة تهديد للصحافي أحمد الأيوبي.. قلم "مضرّج" بالأحمر على باب منزله (صور)
lebanon 24
21/03/2021 21:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو الدولية: حريق مخيم اللاجئين بصنعاء يؤكد الحاجة لإحالة ملف اليمن للمحكمة الجنائية
lebanon 24
21/03/2021 21:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الخارجية الأميركية تقول إنها تعارض بشدة إعلان الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الفلسطينيين
lebanon 24
21/03/2021 21:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لدينا مخاوف شديدة بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة ولايتها القضائية على إسرائيل
lebanon 24
21/03/2021 21:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:47 | 2021-03-21
21:02 | 2021-03-21
20:38 | 2021-03-21
20:33 | 2021-03-21
19:51 | 2021-03-21
19:40 | 2021-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website