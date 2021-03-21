التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي بعد جسر فؤاد شهاب - المسلك الشرقي في جونيه تسبّب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه

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