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الجيش الإسرائيلي يطلق عدة رصاصات لترهيب مزارعين اثنين كانا يقطفان "الزعتر" قرب الخط الأزرق في منطقة " بو مناديل" جنوب شرقي بلدة بليدا الحدودية

Lebanon 24
21-03-2021 | 15:55
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