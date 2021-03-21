أخبار عاجلة

رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي: الأول من ايار موعد غير واقعي لإعادة قواتنا من أفغانستان

Lebanon 24
21-03-2021 | 18:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس اللجنة العسكرية في مجلس النواب الأميركي: لن نغادر أفغانستان بحلول الأول من أيار
lebanon 24
21/03/2021 21:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة مجلس النواب الأميركي: الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام مؤيدي ترمب الكابيتول
lebanon 24
21/03/2021 21:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي يطلب رفع السرية عن تقرير حول مقتل خاشقجي
lebanon 24
21/03/2021 21:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"رسالة" تحدد موعد انسحاب القوات الأميركية النهائي من أفغانستان
lebanon 24
21/03/2021 21:53:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:47 | 2021-03-21
21:02 | 2021-03-21
20:38 | 2021-03-21
20:33 | 2021-03-21
19:51 | 2021-03-21
19:40 | 2021-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website