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أخبار عاجلة
الدفاع التركية: النظام السوري استهدف منطقة خفض التصعيد بإدلب وأرسلنا بياناً للجانب الروسي لوقف الهجمات فوراً
Lebanon 24
21-03-2021
|
20:33
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