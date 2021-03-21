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النائب علي درويش عبر "قناة الشرق": مرور 6 أشهر بدون تشكيل حكومة يدل على العجز

Lebanon 24
21-03-2021 | 22:49
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